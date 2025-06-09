吳速玲離婚曹格3年享受單身 算命師曝她「新桃花時間點」

〔記者侯家瑜／台北報導〕46歲的吳速玲與曹格離婚近3年，今與王心恬、王思佳、劉伊心和李唯楓等人出席吳瀅瀅推出的品牌活動時，氣色超好，絕美身材成為全場焦點。雖然吳速玲現在不急進入下一段感情，但她分享日前去算命，對方準確告訴她今年11月會迎來不錯的桃花。

育有一雙兒女的吳速玲坦言現在很享受單身時光，「不用管其他人，單身真的很美好。」坦言若現在有對象出現會願意接受，但沒出現也無妨，也提到日前去算命，對方準確告訴她今年11月會迎來不錯的桃花，讓她有些期待。至於擇偶條件，她也看很開，「只要個性合得來就好，我都46歲了，沒有太多要求也不想要委屈自己。」最後還不忘補充說：「但如果有帥的也可以啦！」

李唯楓今年3月才被爆出和交往4年的富家千金女友祕密登記結婚，後來又戲劇性的宣布分手。今擔任表演嘉賓的他在台上深情唱著情歌，下台後看到媒體詢問此事，表示目前還在調適心情，等自己準備好了會再和大家分享，也透露正計畫創立一家經紀公司，但沒有要簽其他藝人。

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