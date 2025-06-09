幫饅頭媽澄清是被逼的？正牌女友自曝談判內幕 批男方「欺騙換取刪文」

饅頭媽近期捲入小三風波。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯近來再捲入小三風波，遭爆在不知情的狀況下介入他人感情，正牌女友也幫忙澄清表示「與饅頭媽無關」，怎料，今（9）凌晨正牌女友再度發聲，還原談判內幕痛批男方。

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當事男方張嘉哲6日透過律師正式發表聲明，強調饅頭媽從未介入他人感情，並且與饅頭媽交往時已經與女友分手。對此，正牌女友氣炸發文強調，事發時自己仍與男方交往中，「本來不想再回應了，但看見男方的聲明覺得必須捍衛自己」。

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正牌女友表示，在事件被爆出當天，男方意識到情勢不對，便不斷向她道歉懇求原諒，並強調饅頭媽不知情，甚至提出「妳只要幫我發一句話，說這件事和饅頭媽無關、她是不知情的就好，妳可以繼續罵我爛、說我錯都沒關係，他提出『我願意承擔，但這是我對妳這三年來所有欺騙與背叛、出軌的精神賠償』」。

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正牌女友坦言，在壓力與情緒推擠下選擇了妥協，願意出面幫饅頭媽澄清，但她事後深感懊悔，「我現在才真正明白，他從頭到尾都只是想用欺騙換取刪文的結果，承諾也跳票。這樣的行為，不只情感上令人痛心，更讓我懷疑，你這是不是情感詐欺」。

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