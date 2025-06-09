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娛樂 電視

王心恬傳情纏姚元浩多年 鬆口婚姻觀「擔心不自由」

〔記者侯家瑜／台北報導〕王心恬與姚元浩傳緋聞多年，今與吳速玲、王思佳、劉伊心和李唯楓等人出席吳瀅瀅推出的品牌活動時，難得鬆口對婚姻的看法。

王心恬對婚姻有著一定的顧慮，「我有種怕步入婚姻後會失去自己，感覺會不自由。」坦言婚姻和家庭對她來說是個大課題，並分享了吳瀅瀅作為全職媽媽，還能成功推出自己的品牌，這一點成為她心中的定心丸，「瀅瀅一直給我很好的示範，讓我看到女性可以有自己的事業與家庭，這讓我更有信心。」

王心恬出席品牌活動。（記者潘少棠攝）王心恬出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

雖然對婚姻感到猶豫，但王心恬也提到，自己並不排斥結婚，「我想在還能生小孩的年齡範圍內考慮。」她進一步解釋，對於婚禮或求婚的儀式感並不追求。至於是否有跟另一半說過想法，她堅定表示：「等我有一天準備好了，就會覺得OK了。」而婚姻對她來說並不是目標，「生小孩」才是最需要考慮的，「我只要決定好要生小孩，就會結婚。」

王思佳日前傳出與蘇心甯鬧不合，她今笑著澄清說：「我知道大家都喜歡看戲劇化的事，但本來就沒有這件事，我有不喜歡的人，就會講出來。」還開玩笑說討厭的人多到可以出一本書。

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