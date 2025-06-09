劉品言連晨翔姐弟戀達陣！《舊金山美容院》牽紅線 戲裡戲外開花結果

〔記者李紹綾／台北報導〕36歲劉品言今（9日）喜曝帶球閃婚小3歲的連晨翔，透露年底將迎接新生命的到來，跳過認愛直接達陣，讓不少人又驚又喜。去年合作的TVBS影集《舊金山美容院》成為兩人的訂情作。

劉品言（右）帶球嫁小3歲的連晨翔。（鴻言娛樂提供）

對於劉品言、連晨翔從戲裡愛到戲外，《舊金山美容院》導演杜政哲表示，「我是因為看到戴愛玲MV中看的兩人的表演覺得很有火花，但能促成這段佳話非常替他們開心，也覺得自己眼光很好選那麼速配的男女主角。」製作人戴天易也提到，「本來是想找章廣辰與劉品言延續《華燈初上》，我們三部作品給言言配搭三位男主角，終於在這部完成這個任務。」《舊金山美容院》將於年底上線。

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劉品言（左）、連晨翔在《舊金山美容院》有精彩互動。（TVBS提供）

劉品言（左）、連晨翔在《舊金山美容院》有精彩互動。（TVBS提供）

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兩人2022年合作戴愛玲《不想聽見的歌》MV初識，劉品言覺得連晨翔「有點客套」，而連晨翔則佩服她一鏡到底的實力。去年4月合作TVBS影集《舊金山美容院》，起初完全沒火花，拍到一半兩人還自掏腰包去上雙人表演課，才慢慢找到節奏。戲殺青又各忙各的，直到後期配音又再次見面，才開始真正熟起來。連晨翔在導演杜政哲生日聚會後，終於鼓起勇氣展開追求，他和劉品言戲裡戲外終於同步上演幸福進行式。

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