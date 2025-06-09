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娛樂 電視

本土男星直播嗆警！黑歷史一次看 曾大鬧自助餐持椅砸人

「黑支」陳清達黑歷史遭起底。（資料照）「黑支」陳清達黑歷史遭起底。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「黑支」陳清達經常出演本土劇黑道角色，他8日在社群突PO出一段怒嗆警察的影片，原因是不滿警察盤查攔檢，直指對方未出示警員證與搜索票，引起爭議，連帶過去的黑歷史都被起底。

黑支日前因為不滿警察盤查未出示搜索票及警員證，將過程在社群直播放送，引起網友討論。事實上，這並非他首次惹議，他的母親2013年5月因呼吸急促送醫，沒想到黑支竟對正在治療的醫師拳打腳踢，造成對方左後腦血腫，受害醫生為此提告，黑支事後也在鏡頭前落淚認錯。

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黑支針對毆打行為，向醫護人員鞠躬道歉。（資料照）黑支針對毆打行為，向醫護人員鞠躬道歉。（資料照）

黑支2015再次登上媒體版面，原因是他喝醉找不到手機而報案，不過，看到警察就辱罵「騙子」和「龜仔子」被警方提告侮辱公務員罪，緊接著在2016年他在台中酒駕，被上銬逮捕。

此後，黑支低調許多，經常參加公益活動，去年還接到台中烏日分局邀請扮演搶匪，協助警方的防搶演練，更無償答應演出，後來也到台南「搶」農會，替警方拍宣導片，同樣不求片酬，只希望社會大眾能對他改觀。

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豈料，黑支去年8月14日又酒後鬧事，在自助餐店對女店員飆罵，一名客人看不過去拿起手機錄影，讓他更加抓狂，不但與對方發生口角，還出拳攻擊，持椅子砸傷對方；員警到場時，聞到黑支身上有酒味，疑有飲酒，而他也自述有喝酒，經酒測，酒測值達1.04毫克。

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