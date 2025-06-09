88歲港星不敢獨自出門 每周砸9萬買特效藥

88歲余慕蓮近年身體狀況欠佳，先後罹患耳石症、血液炎及肺纖維化，一度住進加護病房。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕高齡88歲資深港星余慕蓮近年身體狀況欠佳，先後罹患耳石症、血液炎及肺纖維化，一度住進加護病房，幸賴漸漸康復，最近常出席圈內好友聚會，不過今年4月，余慕蓮在深夜曾因感到心口劇痛，還好送急診後病況獲控制。

香港旅遊達人項明生日前到余慕蓮家中探望，2人還一同外出飲茶，坐在輪椅的余慕蓮全程展露歡顏，透露平時也會曬太陽，她透露：「我現在一個人不敢出門，咳得很厲害，所以寫了遺囑，哪天不在了，東西也都不要了，想拿走就拿走；我銀行裡還有點錢，以後就捐給那些做粗工的、跌死、跌傷、過得很慘的人。」

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她現在住在療養院，常有圈內好友探望。（香港星島日報）

余慕蓮近年身體狀況很差，嘆說現在要吃特效藥，一星期要2萬4千元港幣（約9萬元台幣），去年8月在摯友、港星米雪協助下，完成捐贈財產心願，透露覆診時一度被醫生禁止出院，其實早在幾年前，余慕蓮大病初癒後已做好心理準備隨時會走，日前接受《東張西望》節目訪問坦言：「我本來以為自己會死，哪知又走不掉，要我多玩幾年，現在就是過一天賺一天囉！每個人都要死，希望死得舒服。」

她最後表示，不求風光大葬，只希望觀眾記得她。

余慕蓮入行超過60年，經常飾演醜女，形象深植人心，不過在感情方面卻是一片空白，她曾在訪問中透露年輕時有不少追求者，但因成長於單親家庭而對婚姻有陰影，成為不婚主義者，一生不婚，且拒絕所有追求。

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