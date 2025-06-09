劉品言帶球嫁小3歲連晨翔 喜曝年底當媽...笑認「顏值入坑」

劉品言、連晨翔年底將迎接寶寶。（鴻言娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言今（9日）宣布帶球閃婚小3歲的連晨翔，兩人跳過認愛直接達陣，嚇壞所有人。透露婚宴暫時不辦，因為預產期落在年底，目前兩人已全心投入迎接新生命的準備。

劉品言笑認，一開始是因連晨翔的「顏值入坑」。（鴻言娛樂提供）

兩人從合作戴愛玲MV初識，劉品言覺得連晨翔「有點客套」，而連晨翔則佩服她一鏡到底的實力。不過去年正式合作影集《舊金山美容院》時，起初完全沒火花，拍到一半兩人還自掏腰包去上雙人表演課，才慢慢找到節奏。沒想到戲一殺青又各忙各的，直到後期配音時再次見面，才開始真正熟起來。在導演生日聚會後，晨翔終於鼓起勇氣展開追求，兩人戲裡戲外終於同步上演幸福進行式。

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劉品言（左）、連晨翔（右）結為夫妻。（鴻言娛樂提供）

連晨翔坦言，劉品言表面強勢，但接觸後發現她也有小女人的一面，讓他不自覺想保護。兩人話題超多，總是能交換想法、碰撞新觀點，讓他忍不住想像未來的樣子。劉品言則笑說，最初真的就是「顏值入坑」，但後來發現他其實是一個會分享脆弱、又慢熟的人，反而更吸引她。交往初期就認定是結婚對象，而在今年初劉品言腳傷時，晨翔無微不至的照顧，更讓她感受到可以依靠、值得託付的安心感。

選在6月9日分享好消息，不只因為結婚，更因為已經過了不能說的穩定期，兩人決定一次公開雙喜。劉品言坦言當初有點驚嚇，但轉念一想，這也是老天爺安排的禮物，雖然還在適應中，但決定勇敢迎接。連晨翔則笑說自己「驚嚇乘以N倍」，原本預想1、2年後再生小孩，沒想到寶寶搶先報到。他尊重品言的每個選擇，也很開心她最終願意讓他進入人生、成為真正的家人。

劉品言笑認，一開始是被連晨翔的「顏值入坑」。（鴻言娛樂提供）

兩人研究媽媽手冊研究到懷疑人生，月子中心筆記越做越厚，連晨翔笑說，他研究到自己都有「偽孕反應」，但最重要的任務就是「不准讓大小吃貨餓到。」劉品言則一頭栽進月子中心功課，笑說：「月子做得好，媽媽不會老。」兩人也表示不會特別舉辦性別派對，因為希望寶寶從一開始就活在一個不被性別定義的世界裡。

劉品言帶球閃婚連晨翔。（鴻言娛樂提供）

劉品言笑認，一開始是被連晨翔的「顏值入坑」。（鴻言娛樂提供）

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