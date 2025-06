許老三自拍照連發「美貌進化」 釣出2親姊吐槽網笑翻

許老三久違更新社群。(翻攝自IG)

王靖惟/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕女星「小S」徐熙娣婚後育有3個女兒,分別是大女兒「Elly」許曦文、二女兒「Lily」許韶恩以及小女兒「許老三」許曦恩。近期升上國中的許老三,昨(8)日久違更新IG,不僅吸引許多網友朝聖,2位親姊姊也驚喜現身留言區。

許老三蛻變成美少女。(翻攝自IG)

許老三在IG一連分享多張自拍照,可見她身穿白色上衣,肩膀挖空剪裁小露性感,搭配個性十足的項鍊,手拿復古數位相機自拍,展現濃厚Y2K風格,整體造型成熟中又帶點稚嫩。文中寫下,「Sometimes you just gotta say “womp womp” and move on(有時候你只需要說聲『唉~』然後繼續前進)」。

許老三俏皮自拍。(翻攝自IG)

貼文曝光後,立即吸引許多網友朝聖,紛紛留言「許老三好可愛」、「越來越美少女」,有趣的是,大姊Elly在留言指出「是我的衣服」,隨後二姊Lily也現身表示「是我的相機」,對於姊姊們的無情吐槽,許老三則霸氣回應「是我的美貌」,3姊妹的逗趣互動令不少網友笑翻。

