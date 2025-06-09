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許老三自拍照連發「美貌進化」 釣出2親姊吐槽網笑翻

許老三久違更新社群。（翻攝自IG）許老三久違更新社群。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣婚後育有3個女兒，分別是大女兒「Elly」許曦文、二女兒「Lily」許韶恩以及小女兒「許老三」許曦恩。近期升上國中的許老三，昨（8）日久違更新IG，不僅吸引許多網友朝聖，2位親姊姊也驚喜現身留言區。

許老三蛻變成美少女。（翻攝自IG）許老三蛻變成美少女。（翻攝自IG）

相關新聞： 小S大女兒出國不到1年變超辣！穿純白透視裝 豐滿上圍包不住

許老三在IG一連分享多張自拍照，可見她身穿白色上衣，肩膀挖空剪裁小露性感，搭配個性十足的項鍊，手拿復古數位相機自拍，展現濃厚Y2K風格，整體造型成熟中又帶點稚嫩。文中寫下，「Sometimes you just gotta say “womp womp” and move on（有時候你只需要說聲『唉～』然後繼續前進）」。

許老三俏皮自拍。（翻攝自IG）許老三俏皮自拍。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立即吸引許多網友朝聖，紛紛留言「許老三好可愛」、「越來越美少女」，有趣的是，大姊Elly在留言指出「是我的衣服」，隨後二姊Lily也現身表示「是我的相機」，對於姊姊們的無情吐槽，許老三則霸氣回應「是我的美貌」，3姊妹的逗趣互動令不少網友笑翻。

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