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韓星金鍾碩29歲輕生亡！姊姊曝錄音檔：財產被騙光了

金鍾碩年僅29歲就結束生命。（翻攝自IG）金鍾碩年僅29歲就結束生命。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金鍾碩在6日上午出殯，網傳是因為女友出軌，他才憤而輕生。對此，金鍾碩的姊姊發出聲明，透露金鍾碩生前遭熟人詐騙，不但被騙光了財產，還背上巨額債務。

29歲的金鍾碩是活躍於美妝、時尚界的模特兒，沒想到月初卻傳出死訊，網路上傳出，金鍾碩與女友發生激烈爭吵，他還氣到拿起酒瓶，警方到場安撫後，確認沒事離場，但金鍾碩卻一躍而下結束生命。

金鍾碩姊姊透露，弟弟生前遭詐騙，財產都沒了。（翻攝自IG）金鍾碩姊姊透露，弟弟生前遭詐騙，財產都沒了。（翻攝自IG）

金鍾碩的姊姊昨天公開錄音檔，並以文字澄清，表示弟弟沒有酒後到女友家、還持酒瓶鬧事。她還原當天狀況，其實是弟弟及其女友分別與朋友聚會，金鍾碩聯絡不到女友，才前往女友住處，女友睡醒後與金鍾碩發生情侶間的普通口角；至於酒瓶碎掉，是因為朋友想要勸架，所以摔碎酒瓶，才有人報警。

姊姊更透露，金鍾碩最近遭信任的熟人投資詐騙，財產全沒了，還要背上大筆債務，金錢、心理都承受巨大壓力，生活陷入困境。姊姊認為，弟弟在這樣的多重崩潰之下，感到虛無及混亂，才會做出這樣的選擇，就像什麼都放棄了一樣。

金鍾碩姊姊透過弟弟的IG帳號公開錄音檔，還原弟弟與女友只是單純爭吵。（翻攝自IG）金鍾碩姊姊透過弟弟的IG帳號公開錄音檔，還原弟弟與女友只是單純爭吵。（翻攝自IG）

金鍾碩姊姊特別重啟弟弟IG，po出這篇聲明，希望大家不要再以訛傳訛，對於不實的惡意留言，也會有所因應。

 

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