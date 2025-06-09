周渝民低調慶44歲！老婆喻虹淵「愛心連發」放閃彈

喻虹淵低調為周渝民慶生。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕「仔仔」周渝民今（9日）過44歲生日，他上週出席影集《我們與惡的距離II》首映會，與10日過42歲生日的薛仕凌提前暖壽，不太過生日的兩人，顯得有些尷尬，畫面十分逗趣。然而今天，周渝民的老婆喻虹淵在臉書限時動態分享蛋糕慶生照，低調分享甜蜜。

喻虹淵分享的蛋糕照中，草莓剖半，蒂頭處切成V，巧妙形成愛心形狀，且有多個草莓愛心，象徵愛意滿滿，她僅寫下：「Happy Birthday.」並附上愛心圖案，雖未標註壽星周渝民，但大家都知是為誰而發文。

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喻虹淵力挺老公周渝民，分享《我們與惡的距離II》觀後心得。（翻攝自臉書）

《我們與惡的距離II》開播，喻虹淵不忘力挺老公周渝民，她在限時動態分享觀後心得，「我昨天看了兩集，也在心裡祈求有那麼一個時候，有那麼一絲曙光，能照亮這群人，這世界會變好嗎？」

周渝民上週暖壽時，將生日願望獻給新戲：「幫我過生日很感動，雖然我平時不太過生日，希望把這份喜慶帶給與《與惡II》，能夠收視長紅，藉由這部戲感動社會更多需要關心的民眾。」

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