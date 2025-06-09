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娛樂 最新消息

（有雷）肖戰《藏海傳》三大仇人原來也是復仇者聯盟 曹公公最慘

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由肖戰、張婧儀主演的古裝權謀劇《藏海傳》在Disney+完結倒數，最近劇情走到藏海逼第三位仇人認罪現形，也意外揭露莊蘆隱、曹靜賢、趙秉文三人的結盟關係。

肖戰（左）主演的古裝權謀大劇《藏海傳》,戲裡三大仇人盡出，最早下線的就是莊蘆隱。（翻攝自Disney+）肖戰（左）主演的古裝權謀大劇《藏海傳》,戲裡三大仇人盡出，最早下線的就是莊蘆隱。（翻攝自Disney+）

據燈塔專業數據顯示，熱播的《藏海傳》已有連續三天單日播放量破億，總播放量近15億，很快就可登上2025年古裝正片排行冠軍，由於該劇也是首部全端熱度破190000劇集，獲得2025年首個酷雲爆劇認證。

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37集劇情，藏海揭露趙秉文與莊蘆隱、陸憫（曹靜賢）曾是大雍學宮同窗的事實，趙秉文回憶起在大雍學宮的往事，他因家境貧寒而備受欺凌，但莊廬隱和曹靜賢出手相助，三人因此被孤立。後來，他們為了報復經常欺負他們的權貴子弟，聯手教訓了一人將他推落水，導致臉上有傷的陸憫被去勢趕出學宮，只能成為太監改名曹靜賢，後來當上了掌印公公權勢滔天；莊廬隱大敗冬夏王國則成為大將軍；趙秉文則進入內閣掌握實權。三人有權有勢後，分別掌握三隻銅魚，共謀尋找癸璽的下落。

肖戰主演的《藏海傳》播放量達15億，目前已進入完結倒數。（翻攝自Disney+）肖戰主演的《藏海傳》播放量達15億，目前已進入完結倒數。（翻攝自Disney+）

藏海復仇的最後一哩路，相當坎坷，又因趙秉文用計指使時全向皇帝爆料，離間藏海與皇帝的關係，肖戰又下獄，沒想到一日之隔，趙秉文就以皇帝遭遇不測，嫁禍藏海，劇情節奏明快，故事一再反轉，讓粉絲看到欲罷不能。

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