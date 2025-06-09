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娛樂 音樂

苦等「分手潮」！夯團門票炒到破萬天價 歌迷求最後機會入場

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代人氣樂團溫蒂漫步（Wendy Wander）帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」 亞洲巡演最終場華麗回歸，上週六在Zepp New Taipei舉辦Encore Party，為這趟充滿迷幻與浪漫氣息的音樂旅程畫下完美句點。

溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）

主唱兼吉他手曾妮表示：「溫蒂漫步這一年多來好像在玩闖關RPG，每次以為這關過了就結束了，結果最強的Boss根本還沒出來！」溫蒂漫步過去一年完成上百場演出，也不忘展開海外合作，與東京人氣潮團Billyrrom合作單曲〈Nightglow Dreamer〉創下一週內YT破百萬點閱的佳績，歌曲裡中、英、日三種語言運用自如，吉他手瑋翔表示，這首歌的歌詞是團員苦練外文的成果。

溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）

本次巡演自 2024 年初從台北啟程，再一路延伸至香港、馬來西亞、中國與日本等地，無論在各地Live House還是大型音樂節，都吸引大量樂迷朝聖。不僅台灣專場秒殺，連在香港的專場都一票難求，票價甚至被黃牛炒至上萬元，鼓手阿叡驚呼不可思議，但也呼籲大家還是不要與黃牛為伍，溫蒂漫步未來一定還會帶著更成熟的作品與大家現場見。

溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）

這次回歸最終場，溫蒂漫步特別邀請曾在大港開唱同台演出的「溫蒂漫步大樂隊」再次合體登場，包含多位管樂老師一同演出，氣勢升級。更首度曝光未發行的全新創作，主唱江楊笑說：「每次跟大家說我們要發專輯都有點心虛，但我們真的有在寫新歌啦！」台下歌迷驚呼連連，直喊賺到了。

選擇在熟悉的 Zepp New Taipei 回到起點，與台灣樂迷再聚一夜。主唱江楊感性表示：「溫蒂漫步因為有大家的支持所以愈來愈好，也很感謝今天到場的所有家人，我們五位團員的家人沒有人反對我們做音樂，真的很感謝大家支持我們，希望未來可以到更大的舞台與各位樂迷繼續見面！」

溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）溫蒂漫步帶著「Midnight Wandering 午夜漫遊」亞洲巡演回歸。（睦木文化提供）

本次加演場門票開賣後一秒完售，許多幸運入手門票的粉絲紛紛在社群上「炫票」，沒搶到票的樂迷則笑稱要坐等「分手潮」入場，且不僅門票一票難求，現場購買周邊商品的隊伍從早上10點就有樂迷在排隊，多項商品全數售罄，甚至網路上出現了代購黃牛，熱烈程度令團員感到受寵若驚。

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