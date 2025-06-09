晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲批「韓國女生唱歌難聽」頌樂當場尷尬 網紅開罵：拉低台灣形象

吳宗憲（左）主持節目《綜藝玩很大》近日邀請到MAMAMOO隊長頌樂（右）。（翻攝自臉書、IG）吳宗憲（左）主持節目《綜藝玩很大》近日邀請到MAMAMOO隊長頌樂（右）。（翻攝自臉書、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「綜藝天王」吳宗憲主持節目《綜藝玩很大》近日邀請到韓國大勢女團MAMAMOO隊長頌樂上節目，不過吳宗憲疑似在錄影過程中，當著頌樂的面吐槽，「韓國很多女生很漂亮，但一開口唱歌，哇X那真難聽！」掀起網友撻伐。

日前有網友在Threads上分享一段節目錄影現場畫面，只見畫面對著頌樂，而一旁的吳宗憲則大讚頌樂長得漂亮又會唱歌，接著竟脫口「韓國很多女生很漂亮，但一開口唱歌，哇X那真難聽！」而頌樂當場一臉尷尬，儘管旁邊的人試圖打圓場，吳宗憲仍不斷強調此事。

相關新聞： 憲哥名字真好用！鹿希派臉皮厚「用爸爸名氣保護自己」

對此，網紅「姆士捲」發文痛批吳宗憲，指出吳宗憲除了說韓國女生唱歌難聽之外，還一直驚訝表示「原來頌樂會唱歌」，彷彿怕大家沒聽到不斷重複，並提到頌樂有學過中文，基本上應該是聽得懂，「我只覺得這種沒在尊重來賓，不管開不開口都很讓人反胃的過氣主持方式，真的可以早點消失，不要再拉低台灣形象。」

文章曝光後，引起不少網友怒火，「每次對於自己不了解的事物，都會用自己的刻板印象去嘲笑，這十幾年來都沒變過，每年都在說要退休，拜託趕快退一退」、「真的不要再讓韓國藝人上這種台綜，上那種yt的還比這種好」、「他應該是想讚頌樂漂亮，但拜託禮貌在哪…」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中