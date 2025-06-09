吳宗憲批「韓國女生唱歌難聽」頌樂當場尷尬 網紅開罵：拉低台灣形象

吳宗憲（左）主持節目《綜藝玩很大》近日邀請到MAMAMOO隊長頌樂（右）。（翻攝自臉書、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「綜藝天王」吳宗憲主持節目《綜藝玩很大》近日邀請到韓國大勢女團MAMAMOO隊長頌樂上節目，不過吳宗憲疑似在錄影過程中，當著頌樂的面吐槽，「韓國很多女生很漂亮，但一開口唱歌，哇X那真難聽！」掀起網友撻伐。

日前有網友在Threads上分享一段節目錄影現場畫面，只見畫面對著頌樂，而一旁的吳宗憲則大讚頌樂長得漂亮又會唱歌，接著竟脫口「韓國很多女生很漂亮，但一開口唱歌，哇X那真難聽！」而頌樂當場一臉尷尬，儘管旁邊的人試圖打圓場，吳宗憲仍不斷強調此事。

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對此，網紅「姆士捲」發文痛批吳宗憲，指出吳宗憲除了說韓國女生唱歌難聽之外，還一直驚訝表示「原來頌樂會唱歌」，彷彿怕大家沒聽到不斷重複，並提到頌樂有學過中文，基本上應該是聽得懂，「我只覺得這種沒在尊重來賓，不管開不開口都很讓人反胃的過氣主持方式，真的可以早點消失，不要再拉低台灣形象。」

文章曝光後，引起不少網友怒火，「每次對於自己不了解的事物，都會用自己的刻板印象去嘲笑，這十幾年來都沒變過，每年都在說要退休，拜託趕快退一退」、「真的不要再讓韓國藝人上這種台綜，上那種yt的還比這種好」、「他應該是想讚頌樂漂亮，但拜託禮貌在哪…」。

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