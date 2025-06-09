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娛樂 音樂

蔡旻佑換口味不再深情 渴望約會「OOTD」曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕創作才子蔡旻佑推出小甜歌 〈OOTD〉，「OOTD」是「Outfit of the Day」縮寫、意思為「今日穿搭」，成為大家在社群上廣為使用的流行語。隨著夏季來臨，這回他演繹正向溫暖，又不失甜蜜純情的輕甜情歌，希望創作與私下生活更為貼近，他笑說：「深情路線走太久有點膩，換換口味，夏天來了，渴望約會的時候穿同款聽這首歌，一起吃冰淇淋閃瞎路人！」

蔡旻佑推出輕快甜歌〈OOTD〉。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑推出輕快甜歌〈OOTD〉。（人見人愛娛樂提供）

〈OOTD〉曲風歡快，隱藏在豐富編曲裡的「叮叮」提示音，是蔡旻佑親自發想的創意；至於自己穿衣哲學，他分享：「身上的顏色塊不超過三個，配件點綴，香水也是一種搭配，前一晚會先想好穿什麼適合，隨場合穿著得宜就會感到自在。」

〈OOTD〉封面。（人見人愛娛樂提供）〈OOTD〉封面。（人見人愛娛樂提供）

主題〈OOTD〉靈感來自蔡旻佑在各地進行巡演時，每一次期待與粉絲見面的心情，將這般與粉絲雙向奔赴的感謝與想念，轉化為在夏日豔陽下與喜歡的人，出門約會前的興奮與期待。

蔡旻佑推出輕快甜歌〈OOTD〉。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑推出輕快甜歌〈OOTD〉。（人見人愛娛樂提供）

這次單曲封面非常新穎，邀來藝術家Dee Chu朱緹跨界合作，蔡旻佑大讚：「把我平常會穿搭的服飾配件和家貓畫進圖中覺得超可愛！跟這首歌非常契合，我們的默契如同歌詞說的「明明沒有相約，卻穿同色T恤」一樣，覺得他好有才華！謝謝讓這首歌的視覺如此精彩，期待接下來有更多的合作。」

蔡旻佑推出輕快甜歌〈OOTD〉。（人見人愛娛樂提供）蔡旻佑推出輕快甜歌〈OOTD〉。（人見人愛娛樂提供）

Dee Chu形容：「很高興能有機會為旻佑創作單曲封面，應該沒人沒聽過他的〈我可以〉吧，我甚至有他第一張專輯的署名簽名，能在多年後一起合作非常開心也很榮幸！」為此觀察和筆記功課，特別以紙娃娃的方式呈現，再與歌詞中各種配件呼應，透過款式和色彩來呈現主角個性。

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