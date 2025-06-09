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娛樂 最新消息

高中生遭4校醫學系封殺！沈春華發長文質疑教育體系

〔記者侯家瑜／台北報導〕台中一名楊姓高中生因將「單場優秀辯士」誇大為「最佳辯士」，雖已坦承錯誤並道歉，仍遭陽明交大、台北醫學大學、中山醫大及中國醫大四所醫學系同步取消正取資格，引發社會輿論，對此資深主播沈春華於臉書發長文，質疑此案是否符合比例原則。

一名高中生遭4校醫學系封殺！沈春華發長文指出這樣的懲處恐難稱公平。（天下文化提供）一名高中生遭4校醫學系封殺！沈春華發長文指出這樣的懲處恐難稱公平。（天下文化提供）

沈春華指出該生被全面「封殺」，一夕間從錄取醫學系的雲端跌至谷底，夢想毀於一行誤填，這樣的懲處恐難稱公平，也暴露「學習歷程檔案」制度設計與審查的漏洞。

她進一步指出，學習歷程原意在呈現學生多元潛力，卻因難以查證、資源落差明顯，反成比學測更不公平的一環。她呼籲社會應針對此制度進行公開討論，重新審視其分數佔比與執行標準。

至於懲處是否符合比例原則？沈春華認為這個處理的過程，看不到教育體系的高度、細膩和彈性，殊為可惜。她也呼籲，培育人才是台灣重要而持續的工程，任何一位努力前進的學子，出現的任何挫折，我們都應當從中學習並關懷，而不是事不關己、冷眼旁觀。

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