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蔡依林新巡演不藏了 開唱「時間」曝光

蔡依林昨天開直播，開心聊到演唱會的規劃。（翻攝自小紅書）蔡依林昨天開直播，開心聊到演唱會的規劃。（翻攝自小紅書）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Jolin」蔡依林即將推出新專輯《Pleasure》，歌迷期盼許久的新巡演也將同步展開，昨天晚上8點她無預警開直播，除了表示新歌會一首一首發，讓大家可以感受到緩效多巴胺，也親口透露了巡演開唱的「時間」，瞬間讓歌迷暴動了。

Jolin昨天直播到晚上快要9點，笑說準備要去洗澡了，被問到現在上床睡覺的時間，她說理想、完美的一天就是大概9點洗澡、9點半睡覺，解釋上次從美國拍片回來後，因為有時差，「那一次大概9點睡到早上6點，起來後我覺得我怎麼這麼美～就是氣色很好。」於是就想要養成這樣的習慣，直呼比晚上11點睡到早上8點還要有精氣神。

蔡依林直播時聊到演唱會想要下午兩點開唱。（翻攝自小紅書）蔡依林直播時聊到演唱會想要下午兩點開唱。（翻攝自小紅書）

話鋒一轉，她更說：「所以我如果有空的話，我們演唱會一定（晚上）9點就要結束。」引得現場眾人發笑，她繼續認真規劃：「所以我們早上6點開始準備，然後（下午）2點唱，這樣可以嗎？」看到留言區出現很多「問號」，自己都笑到不行。

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