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6小時激戰583男爆紅！網美月賺583萬 預告下一步「內容讓人更興奮」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）擁「澳洲性生活最活躍女性」之稱，她上月18日挑戰6小時內跟583位男性發生性關係，過程中雖然下體受傷出血，卻因此一「砲」而紅。她透露，現在每個月收入可達30萬澳幣（約新台幣583萬元），如此收入超出原先想像。

情色網美安妮經營OnlyFans每月收入可達新台幣583萬元。（翻攝自IG）情色網美安妮經營OnlyFans每月收入可達新台幣583萬元。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，安妮上月18日發起「6小時內與583名男性發生性關係」挑戰，因此聲名大噪，她表示，最初只把OnlyFans當副業經營，正職工作是行銷，沒想到副業的收入迅速超越正職，當時每月收入有5000澳幣（約新台幣9.7萬元）不過，後來她被發現拍攝成人內容慘遭開除，於是全心投入成人片創作。

相關新聞：網美6小時激戰583男！ 父母意外得知「特殊行業」反應曝

豈料，將經營OnlyFans作為正職工作後，安妮的收入直線飆升，每月可賺進3萬澳幣（約新台幣58萬元），且每次挑戰「多人運動」都會讓收入向上推高！她坦言，真正讓自己爆紅的轉捩點，是宣布挑戰「一天內和500名男性發生性行為」，雖然這個舉動把自己送進醫院，並確診子宮內膜異位症，卻也讓收入翻倍跳，每月狂賺30萬澳幣（約新台幣583萬元）。

值得一提的是，27歲的安妮名下已經擁有4棟房產，雖然收入極高，她卻不會揮霍購買昂貴的物品，而是把錢拿來投資或儲蓄。

面對外界詢問「會因為6小時內和583人上床導致住院後悔嗎？」安妮直言不後悔，甚至還想再來一次，她也預告，未來還會有更加令人興奮的內容。

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