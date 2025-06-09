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娛樂 最新消息

范瑋琪再提大S離世 挨轟「消費逝者」回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手范瑋琪6日以「補位歌手」之姿登上中國節目《歌手2025》，演唱自己的經典歌曲《最初的夢想》，卻表現失常，以最後一名的成績遭到淘汰；她近日接受媒體專訪，談及淡出舞台的時光，更提到好友「大S」徐熙媛的離世，面對外界質疑她在演唱會「消費逝者」，范瑋琪回應了。

范瑋琪在演唱會上重提大S離世惹爭議。（資料照，福茂提供）范瑋琪在演唱會上重提大S離世惹爭議。（資料照，福茂提供）

范瑋琪近日接受中國媒體《娛理》專訪時透露，在淡出舞台的6年裡，她花費2年攻讀碩士學位，其餘時間則回歸家庭，她說，「孩子們現在10歲，至少他們長大的過程中，我作為媽媽跟他們都有很親密的互動和連結。」

范瑋琪提到，當自己重返舞台那刻，手再次握麥克風，感受到熟悉的能量，儘管會緊張，卻真實感受到「還有人認識我」。不過，她在上海演唱會演唱〈可不可以不勇敢〉時，螢幕投放與大S的合照，引起爭議，遭到網友撻伐「消費逝者」，事實上，這是導演的提議，「我們都知道，大S是她從小到大的朋友，用演唱會會中20秒去紀念並不為過。」

面對輿論的譴責，報導指出，「即便只有一張照片，也被指責『消費逝者』，看到這樣的話，范范更加難過，這張照片也再沒有在其他場次的演唱會上出現過，『非常多人都說我講話放不開，越來越小心翼翼，但我必須小心，因為關乎很多我愛的人、事、物，我不能讓他們被傷害。』」

范瑋琪獻唱想起大S，不捨在台上淚崩。（翻攝微博）范瑋琪獻唱想起大S，不捨在台上淚崩。（翻攝微博）

現在，范瑋琪將專注家庭和孩子，把自己每一天的生活過好，她認為，守護好歌迷是現階段最重要的事，「這也是我現在能力所及的全部」，至於如何面對外界的酸言酸語，她直言，「沒辦法！作為公眾人，要有被批評和被討厭的勇氣」，她也指出，已經不再對於質疑和猜測多做解釋，因為解釋越多，就會有其他方式解讀你的用意，且言多必失，時間會證明自己是怎麼樣的人。

相關新聞：范瑋琪糗了！《歌手2025》最後一名火速被淘汰

范瑋琪也回應在《歌手2025》失誤的事件，她承認自己因為緊張聲音顫抖，強調不會逃避對於自己的失望。

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