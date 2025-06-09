傳奇R&B歌手韋恩劉易斯過世 享壽68歲

韋恩劉易斯傳出不幸過世消息，樂團官方臉書公開琪死訊，但未公布死因。（翻攝自Atlantic Starr臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國傳奇R&B團體「Atlantic Starr」創團元老韋恩劉易斯（Wayne Lewis）傳出不幸過世消息，享壽68歲。

綜合外電報導，韋恩劉易斯死訊由官方臉書粉絲專頁公布，發文中懇請粉絲歌迷為其家人祈福，同時尊重家屬隱私，截至截稿為止，官方尚未公布其死因。

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Atlantic Starr在官方臉書哀悼表示：「我們沉痛宣布韋恩劉易斯已於2025年6月5日與世長辭。」發文中ㄅ應標註韋恩劉易斯出生與過世日期「Sunrise 1957年4月13日 Sunset 2025年6月5日」，但未公布死因。

Atlantic Starr由劉易斯兄弟於1976年在紐約創立，代表作〈Always〉、〈Secret Lovers〉、〈Circles〉與〈Masterpiece〉等經典R&B歌曲，韋恩劉易斯不僅擔任主唱，同時積極參與編曲與創作。

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