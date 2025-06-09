（影音）鍾明軒勇闖俄羅斯遇詐騙 486先生苦勸用頭腦

鍾明軒到莫斯科旅遊遇觀光詐騙。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅鍾明軒無懼俄烏戰爭，跑到俄羅斯首都莫斯科旅遊，8日在臉書發文驚喊自己出事了，透露遇上觀光詐騙，體驗驚心動魄場面。

今（9）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶苦口婆心在臉書發文勸鍾明軒：「阿軒，大哥就跟你說，做人要用頭腦，你就是不聽，現在被騙了吧！」

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鍾明軒昨以「一個人去戰爭國家」在臉書發文，表示自己獨自前往仍處於戰爭狀態的俄羅斯，還說走出國門與外界的世界碰撞後，才真正明白自己習以為常的舉動與狀態，對他人而言可能是第一次見識的驚奇。

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鍾明軒坦承這趟俄羅斯之旅存在許多困難，例如叫計程車的時候，短短10分鐘路程，司機竟向他索討千元，經過爭吵與殺價，最後以600元成交，更說與司機爭吵時，一度想要報警處理，沒想到對方竟然叫他馬上去報警，讓他當場嚇歪，心情也變差。

486先生近來瘦身有成。（翻攝自486先生臉書）

雖然旅途中困難重重，加上當地政府干擾GPS，手機定位亂跳、無法刷國際組織信用卡、付現金遇上找不開的窘境，不過他也找回自己施展魔法的力量，並說自己會帶著感恩的心繼續施魔法。

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