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娛樂 最新消息

金馬影帝萬梓良22歲帥兒 摘眼鏡躍上歌唱比賽星味濃

2021年萬梓良替兒子萬大千慶生，當年18歲的萬大千帶眼鏡有點傻氣（右圖右），近期萬大千參加歌唱比賽，帥氣破表。（香港星島日報）2021年萬梓良替兒子萬大千慶生，當年18歲的萬大千帶眼鏡有點傻氣（右圖右），近期萬大千參加歌唱比賽，帥氣破表。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕67歲金馬影帝萬梓良與小17歲中國空姐郭明黎結婚22年，育有22歲兒子萬大千，一家三口定居中國多年。

22歲萬大千星味十足。（香港星島日報）22歲萬大千星味十足。（香港星島日報）

港媒報導，萬梓良因遺傳性糖尿病一度停工在家休養，近年積極登台搶錢，一心栽培萬大千，目前就讀大學的萬大千極富音樂才華，據傳他不止會作曲作詞，更有極高音樂造詣，近日參加湖南衛視舉辦歌唱比賽，摘下眼鏡的萬大千顏值極高，有少年版港星吳卓羲的味道，被譽為可望成為歌壇明日之星。

相關新聞：萬梓良風光娶恬妞 4年短命婚童話夢碎

萬大千原本很少出現在公眾面前，2021年萬梓良為他慶生，當年18歲的萬大千帶眼鏡有點傻氣，雖然輪廓和爸爸相近，但無論怎樣看也不是帥哥類型。但正所謂男大十八變，萬大千越大越靚，還懂得打扮更加星味滿滿，港媒評論：「當年的稚氣小子，原來是個巨大潛力股。」

萬大千演唱歌曲深具架式。（香港星島日報）萬大千演唱歌曲深具架式。（香港星島日報）

1988年，萬梓良因演出以台中黑道吳進成自傳《我在黑社會的日子》改編的電影《大頭仔》，成功奠定影壇一哥地位，還跟電影中的女主角恬妞相戀，他更以該片一舉登上金馬影帝寶座。

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