Andy分手家寧撕破臉 鬆口有戀愛對象

Andy最新推出環島首集影片。（翻攝自Andy臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTube團體「眾量級」前情侶檔Andy與家寧分手後撕破臉，雙方近期拍片互控對方，引起輿論譁然，Andy最新推出環島企劃首集影片，主打全程自行拍攝、剪輯，展現超強個人實力，他透露想找回最真實的自己，因此騎車環島展開一場自我尋找之旅。

8日晚間Andy在臉書發文昭告天下：「機車環島，第一集已經上線囉!!! 」。（翻攝自Andy臉書）

8日晚間Andy在臉書發文昭告天下：「機車環島，第一集已經上線囉!!! 」還俏皮說，有誰還沒看的嗎？開心粉絲很踴躍的留言，Andy感動表示：「我都會逐一去看大家的反饋，很感動～謝謝。」最後還丟下一句：「我繼續跟電腦談戀愛去。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：眾量級帳務全由Andy掌控？家寧8分鐘影片開撕「歡迎反駁」

而Andy透露在環島旅途中，不少粉絲熱情合照、簽名，更有人對他擊拳喊話「Andy老師，加油！」讓他感動不已；騎到雲林老家途中經過西螺大橋時，Andy更是忍不住泛淚，畫面真摯動人，影片最後，他悄悄回到家中，準備給媽媽一個驚喜，至於家人的反應，則留到下一集揭曉，成功吊足觀眾胃口。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法