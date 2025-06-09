港版瑤瑤懷二胎驗出染色體異常 美國檢查報告出爐

林芊妤擁有甜美外型及魔鬼身材，有「港版瑤瑤」的封號。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「港版瑤瑤」稱號的香港女星林芊妤擁有姣好身材及甜美臉蛋，昔爆在商場廁所激戰富少，形象一落千丈，後來成功轉型成為瑜珈老師，結婚後育有1子，日前宣布懷上2胎，但淚曝寶寶恐無法健康出生。

港媒報導，林芊妤在醫師建議下經美國專業機構檢測，歷經2週漫長等待，前天傳來好消息，胎兒罹患巴陶氏症的機率「低於萬分之一」，且醫師表示基因在早期就已形成，後期不會再改變，林芊妤這才鬆了一口氣。

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林芊妤上個月28日驚喜宣布自己懷2胎，透露因為曾有流產經驗，早已放棄懷孕念頭，近期發現生理期沒有準時報到，原以為是更年期提早，沒想到驗孕後竟呈現陽性，讓她又驚又喜。她也提到6年前懷著兒子「彥彥」時，直到6個月都還能看見腹肌，但這次才懷胎4個月，孕肚就已經快藏不住。

她日前宣布懷2胎好消息。（翻攝自臉書）

林芊妤坦言本來打算早點公開懷孕喜訊，但無奈驗血卻不太樂觀，她說在產檢時被醫師告知胎兒「第13條染色體異常」，孩子出生後可能伴隨缺陷，基本上寶寶活不過1歲，得知消息的當下她震驚到說不出話，影片中也一度情緒崩潰，她表示之後會視產檢情況決定胎兒的去留，雖然擔憂寶寶能否健康出生，仍決定保持正面心態面對，於是決定將消息跟外界分享。

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