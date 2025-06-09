73歲洪金寶進軍抖音！曝三代同堂 3天吸75萬粉絲

洪金寶以諧音「終魚來了」宣告進軍抖音。（翻攝自洪金寶抖音）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕越來越多港星進軍抖音平台，73歲的香港武打巨星洪金寶在6月5日發布第一支影片，一邊煎魚，一邊說「大家好，今天我終『魚』來了」宣告註冊抖音，短短3天就吸引近75萬粉絲數，天王魅力依舊無法擋。

昨天洪金寶分享一段影片，裡面是電影《七小福》（1988）的片段，洪金寶飾演的于占元說出「做人哪，三十年河東、三十年河西，總不會一輩子倒楣，人家看不起你們，你們得看得起自己，我們做人是往高處看，就算掉下來，也算翻上去過了，我們從頭再來，別讓人家看扁了。」

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洪金寶拍攝抖音，做出與電影《七小福》一樣的動作。（翻攝自抖音）



洪金寶還做出37年前與電影中年輕時候自己相同的動作，掀起許多網友回憶殺。而洪金寶發文寫著「60年的感悟：輸不可怕，怕輸才可怕！輸只是暫時結果，拚才是永恆態度！」勉勵許多網友。

洪金寶曬出三代同堂全家福，不過另外兩個兒子洪天祥、洪天照並不在內。（翻攝自洪金寶抖音）

除此之外，洪金寶與兒子洪天明一起拍影片，預祝父親節快樂，還曬出包含老婆高麗虹在內的三代同堂全家福，十分溫馨。

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