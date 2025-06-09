美呆了！Rosé慶《rosie》發行6個月 「波浪捲」迷倒粉絲

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK將於10月重返高雄開唱，成員Rosé去年12月6日發行首張個人正規專輯《rosie》，成功打響名號；適逢近日專輯推出半年，Rosé在IG曬出多張美照，一頭金色波浪捲髮十分吸睛，獲網友大讚超美。

Rosé頂著金色波浪捲髮，散發純真和夢幻之美。（翻攝自IG）

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Rosé和粉絲分享近況照，紀念她的個人專輯發行6個月，配文寫著：「我的寶貝，rosie，第一張錄音室專輯發行6個月快樂！」感謝歌迷一路以來的支持，這半年來不斷支持著歌曲。

Rosé頂著金色波浪捲髮，散發純真和夢幻之美。（翻攝自IG）

照片中，Rosé頂著一頭金色波浪捲髮，散發夢幻又獨特的氣息，其他照片或躺在沙發上凝視鏡頭，或在片場擺出俏皮表情，完美呈現她自由感性的世界。

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