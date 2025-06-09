韓黑幫「戀上」兒童台姐姐 冷酷男神變浪漫喜劇王

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《我的黑幫男友》講述「母胎單身」的黑道大哥戀上兒童台「米妮姊姊」，起初兩人因誤會而結下梁子，之後在兒童活動上相遇，展開反轉心動的浪漫愛情故事。

《我的黑幫男友》嚴泰九（右）被韓善伙假扮的警察上銬，因而結下梁子。（東森提供）

飾演昔日黑幫老大「徐持煥」​的嚴泰九成立肉品加工公司，聘用更生人幫助他們重啟人生，儘管隱退多年，卻總因黑幫背景及員工是前科犯的關係而屢遭刁難。

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嚴泰九過往在犯罪片《中國城》、《救救我2》與《Hometown》等題材多呈現冷酷形象，首次挑戰浪漫喜劇的他表示：「一直都想演這類型的作品，收到劇本後覺得內容有趣可愛，儘管拍攝常感到害怕，但我仍盡全力演好角色。」

嚴泰九因演出《我的黑幫男友》受封「浪漫喜劇王」，導演金榮煥透露嚴泰九其實私下很害羞，戲裡呈現的正是他的真實樣貌，反轉魅力十足。

韓善伙在《我的黑幫男友》化身兒童台姐姐，帶給孩子們歡樂。（東森提供）

演出兒童台姐姐的​韓善伙在劇中搞笑演出，事實上她對兒童內容創作者一職並不熟悉，拍攝前參考許多影片，對於編劇能從孩子們的視角來創作，就如同幼兒園老師般很了不起。

​韓善伙與嚴泰九在2019年的《救救我2》合作過，當時她飾演嚴泰九的初戀，有著微妙情愫，相隔多年再續前緣，兩人從冤家相遇，一路發展成轟轟烈烈的戀愛，她說：「我自己很期待，也希望觀眾會覺得我們很相配。」

《我的黑幫男友》今（9）起，週一至週五晚間10點在東森戲劇40頻道全台首播。

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