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娛樂 日韓

中居正廣宣告破產？ 富士電視台是否提告仍未知

中居正廣捲入桃色糾紛與富士電視台性朝貢案，有可能宣布破產。（本報資料照）中居正廣捲入桃色糾紛與富士電視台性朝貢案，有可能宣布破產。（本報資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕52歲前SMAP隊長中居正廣去年12月和20多歲女性爆發桃色糾紛，後捲入富士電視台「性朝貢」醜聞，今年1月宣布退出演藝圈。原本身為國民明星的他，演藝事業重創，富士電視台本月5日宣布可能會對前社長港浩一、前常務董事大多亮提起訴訟，被問及是否會對中居正廣提告時，富士電視台語帶保留，沒把話說清楚。

根據5月份富士媒體控股集團財報顯示，集團虧損達201億日圓（約新台幣41億元），富士電視社長清水賢治在記者會上也明確表示：「由於廣告收入大幅下滑，確實造成富士電視台巨大損失，雖然我們傾向對前社長港浩一、前常務董事大多亮求償，但目前仍無法釐清他們與此案直接因果關係」。

富士電視台可能會對港浩一、大多亮提告求償。（翻攝自X）富士電視台可能會對港浩一、大多亮提告求償。（翻攝自X）

從財報看來，這是富士電視台首次出現赤字，這與清水賢治提到的廣告收入大幅下滑相符合，目前外界認為當時高層誤判性朝貢案的影響應負最大責任，不過，倘若進入求償程序，賠償金額肯定相當巨大，金額就算超過10億日圓（約新台幣2億6百萬元）也不為過。目前富士電視台傾向對港浩一、大多亮求償，兩人是否有能力支付也是問號。事件另一核心人物中居正廣下場又會如何？清水賢治雖未排除可能性，也沒把話說死，僅透露「目前為止，我們保留所有選項」但也未否認將來可能提告。

富士電視台並未排除對中居正廣求償，他所代言的廣告商也有可能要求賠償。（翻攝自X）富士電視台並未排除對中居正廣求償，他所代言的廣告商也有可能要求賠償。（翻攝自X）

若中居正廣必須肩負賠償，金額恐與港浩一、大多亮相差無幾，也就等於要面臨超過10億日圓的賠償金，甚至有可能超越兩人。面對鉅額賠償金，日本媒體認為中居正廣恐宣告破產，目前日本掌握消息，中居正廣每年收入數億日圓，並擁有多處不動產，先前他已經出售要價10億元（約新台幣2.1億元）的豪宅，已顯現徵兆，日媒更進一步指出，除了電視台之外，中居正廣涉及的廣告商也可能跟著求償，金額絕對是天價。

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