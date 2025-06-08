大巨蛋出現「兩片行走的CD 」！全場爆冷竟和天王伍佰有關

林俊傑在大巨蛋獻唱許多經典歌曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今（8日）晚在大巨蛋舉辦第二場「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，邀請到金曲歌后A-Lin當嘉賓合唱，但沒想到全場突然爆冷，因為A-Lin說了與搖滾天王伍佰有關的冷笑話。

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今晚JJ與A-Lin合唱《媽媽的娜魯娃》，A-Lin說大家都知道JJ是「行走的CD」，笑說：「我們剛才一起走過來，就是兩片行走的CD。」

A-Lin笑說她和JJ是兩片行走的CD。（翻攝自臉書）

A-Lin還說冷笑話，談到她若和JJ及告五人合組團就會變成伍佰，因為新團名叫「五俊Lin」，正是伍佰本名吳俊霖的諧音。

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JJ聽了直呼：「有點冷是不是？」笑說還是唱些歌讓大家暖一下，接著和A-Lin合唱她的經典歌曲《有一種悲傷》及《失戀無罪》，JJ說為了合唱還特別去聽A-Lin的歌，重新改編，對他是一大挑戰。

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