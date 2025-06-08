晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大巨蛋出現「兩片行走的CD 」！全場爆冷竟和天王伍佰有關

林俊傑在大巨蛋獻唱許多經典歌曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）林俊傑在大巨蛋獻唱許多經典歌曲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今（8日）晚在大巨蛋舉辦第二場「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，邀請到金曲歌后A-Lin當嘉賓合唱，但沒想到全場突然爆冷，因為A-Lin說了與搖滾天王伍佰有關的冷笑話。

相關新聞：林俊傑在大巨蛋狂點名中國城市？直擊第二晚實況是這樣

今晚JJ與A-Lin合唱《媽媽的娜魯娃》，A-Lin說大家都知道JJ是「行走的CD」，笑說：「我們剛才一起走過來，就是兩片行走的CD。」

A-Lin笑說她和JJ是兩片行走的CD。（翻攝自臉書）A-Lin笑說她和JJ是兩片行走的CD。（翻攝自臉書）

A-Lin還說冷笑話，談到她若和JJ及告五人合組團就會變成伍佰，因為新團名叫「五俊Lin」，正是伍佰本名吳俊霖的諧音。

相關新聞：吳姍儒接《一字千金》與曾國城同場現身JJ演唱會 被問吳宗憲攻大巨蛋回應了

JJ聽了直呼：「有點冷是不是？」笑說還是唱些歌讓大家暖一下，接著和A-Lin合唱她的經典歌曲《有一種悲傷》及《失戀無罪》，JJ說為了合唱還特別去聽A-Lin的歌，重新改編，對他是一大挑戰。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中