（影）珉奎《THUNDER》黑西裝「慾火焚身」 主打歌猛奪5音樂冠軍

SEVENTEEN成軍10年，日前發行新專輯《HAPPY BURSTDAY》。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團SEVENTEEN成軍10週年，5月26日推出新專輯《HAPPY BURSTDAY》開啟新篇章，今（8）播出的SBS音樂節目《人氣歌謠》，由SEVENTEEN奪下冠軍，創下第五個冠軍紀錄。

6月來到第二週，冠軍候選名單有IU的《Never Ending Story》、WOODZ的《Drowning》，以及SEVENTEEN的《THUNDER》，最後由THUNDER拿下第一。

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人氣成員珉奎在獲獎感言感謝CARAT（粉絲名），表示「能以這麼棒的獎項結束這一週，非常開心，愛大家。」不少網友在網上瘋傳珉奎身穿全黑，搭配西裝褲帥跳《THUNDER》的影片，嗨喊帥氣爆表，仿彿行走的費洛蒙，根本讓人慾火焚身。

珉奎表演《THUNDER》以全身黑帥翻全場。（翻攝自X）

主打歌《THUNDER》除拿下《人氣歌謠》冠軍，另外在《Show Champion》、Mnet《M Countdown》、KBS2《音樂銀行》以及MBC《Show!音樂中心》等五大音樂節目都是第一。

《THUNDER》以中毒性十足的旋律和成員們強勁表演，人氣飆升，自首播至今，不到兩週，在YouTube點擊突破4800萬次，更榮登Melon「Top 100」及Bugs日榜第一位，證明自身高人氣。

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