蕭彤雯女兒高中畢業 網友驚呼：太仙了吧？

前主播蕭彤雯（左）與大女兒美寶在畢業典ˇ合照。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播蕭彤雯昨（7）日在社群發文，分享大女兒「美寶」高中畢業的照片，網友紛紛驚呼：天啊！這母女根本仙女組合。美寶一頭長髮，淺淺的微笑掛在臉上，許多網友紛紛大讚，最美星二代要換人做了。蕭彤雯也替女兒感到驕傲，因為美寶在校表現優異，還領了「榮譽服務獎」。

蕭彤雯大女兒美寶氣質清新脫俗，網友紛紛瘋喊：最美星二代。（翻攝自臉書）

蕭彤雯在社群po出許多張美寶畢業典禮的照片，母女倆如出一轍的大方氣質，許多人稱讚：根本姊妹花。蕭彤雯透露，美寶在校期間積極參與各類事務，也擔任了兩年的司儀與社團幹部，甚至還代表學校參與語文競賽，獲得相當好的成績。蕭彤雯在社群發雯：「美寶高中畢典（畢業典禮）那天，她85歲的外公頂著悶熱天氣，近五個小時全程參與。後來我才知道，他偷偷塞了這個紅包給美寶」。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：呂文婉卸下母兼父職重擔 女兒大學畢業勇曝心聲

蕭彤雯的父母全程參加美寶的畢業典禮，時間近5個小時，還給美寶一個紅包。（翻攝自臉書）

紅包上俊秀的字跡非常引人注意，外公、外婆特別恭喜美寶畢業，更甜蜜的寫著「最高興的人中，有年邁的我們，我們像妳求學一樣努力，才能留在人間，等到這歡欣的一天」短短數字，讓人感動鼻酸。蕭彤雯看著紅包上的字，忍不住掉下眼淚，父女倆通電話的時候，蕭爸爸還說自己下一個目標就是兩年後參加蕭彤雯兒子的小學畢業典禮，掛了電話之後，蕭彤雯又忍不住因為被感動再度落淚。

蕭彤雯看見父母給美寶的紅包，感動得流下眼淚。（翻攝自臉書）

蕭彤雯也認為父親留下非睿智的話語給美寶，「留在人間，人人都得努力，只是不同階段，面向不同」對每個人都很受用。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法