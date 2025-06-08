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井柏然爆密婚？ 路人目擊「牽手戴婚戒逛街」

井柏然（左）爆出與名模劉雯私底下已經低調完成登記。（本報合成圖，翻攝自IG）井柏然（左）爆出與名模劉雯私底下已經低調完成登記。（本報合成圖，翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星井柏然從選秀比賽《加油好男兒》出道，之後曾加入偶像團體「BOBO組合」之後在影壇表現亮眼，演出古裝奇幻電影《捉妖記》並以《失孤》奪下金雞獎最佳男配角獎項，他所主演的愛情電影《後來的我們》也受粉絲喜愛，堪稱經典作。他和名模劉雯從2019年起就傳出緋聞，但始終未正面回應。

井柏然在影壇有相當多經典作品。（翻攝自IG）井柏然在影壇有相當多經典作品。（翻攝自IG）

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早在2024年底，就有井柏然與劉雯秘婚的消息傳出，網路上言之鑿鑿地說井柏然陪劉雯回老家過年，就是為了見家長。近日井柏然與劉雯更爆出低調完成結婚登記消息，有網友說，不久前曾親眼目擊井柏然和劉雯兩人帶著婚戒親密地手牽著手逛街。

劉雯是知名模特兒，曾與許多國際一線品牌合作。（翻攝自IG）劉雯是知名模特兒，曾與許多國際一線品牌合作。（翻攝自IG）

井柏然2019年和劉雯合拍七夕廣告結識進而相戀，雖然多次被拍到私底下約會，但始終未曝光戀情，直到2022年被拍到牽手畫面，似乎坐實兩人交往消息。對於井柏然與劉雯秘婚，粉絲大多抱持祝福態度，但兩人都沒有對這個消息做出任何回應。

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