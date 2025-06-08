吳姍儒接《一字千金》與曾國城同場現身JJ演唱會 被問吳宗憲攻大巨蛋回應了

林俊傑繼續在大巨蛋開唱。（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑今（8日）晚繼續在大巨蛋舉辦第二場「JJ20 世界巡迴演唱會」，他說：「大巨蛋我們來了，好久不見台灣的朋友，能夠巡迴到大巨蛋，還是要感受你們的熱情。」今晚JJ依舊吸引許多藝人來朝聖，吳姍儒也與帥氣老公一同現身，被問到爸爸吳宗憲聽說也要唱上大巨蛋，她給了有趣回應。

JJ唱完《一千年以後》等歌曲，他說：「巡迴三年回來這裡有很多感觸，希望敘敘舊，盡情玩音樂，穿梭不同音樂風格。」

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吳姍儒接替曾國城主持《一字千金》，今晚來看林俊傑演唱會。（記者王文麟攝）

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吳姍儒接替曾國城主持《一字千金》，今晚除了她來看演唱會，曾國城也來了，被問到知道曾國城會來嗎？她說：「不知道，《一字千金》是昨天的事情，我不知道他會來耶。本來就沒有私下聯絡，年初參加別人聚會有遇到他，預祝他生日快樂後，來就沒有遇到了。」她並說：「城哥那麼大方，見到不會不好意思。 」

曾國城今天也有來看林俊傑演唱會。（記者王文麟攝）

另被問到吳宗憲也傳出要登上大巨蛋開唱，吳姍儒開玩笑說：「有聽說，但我們是真的不熟。」

另被問到吳宗憲傳出要登上大巨蛋開唱，吳姍儒表示有聽說。（記者王文麟攝）

吳姍儒也提到：「我現在重感冒，聲音不ok。」擔心在台下要跟著JJ唱沒法盡情高歌，但她笑說：「明天沒有工作，燒聲也沒有關係。」至於最想聽JJ哪首歌？她說：「我想聽《江南》、《編號89757》，之前在家裡預習，看YouTube，他歷年來的表演都看過了，老公也喜歡。」被問到老公的歌聲如何，她說：「以路人來說還不錯。」並說去KTV《修煉愛情》一定要唱。

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