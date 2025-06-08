崔真實愛女激瘦55公斤 男友真面目曝光

崔俊熙一度胖到96公斤，透過飲食計畫和整容手術，瘦成模特兒身材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕已故「韓劇天后」崔真實的女兒崔俊熙身高170公分，因紅斑性狼瘡，體重一度暴肥至96公斤，她3年前開始積極實施飲食計畫，至今瘦成一道閃電，昨她更公開甜蜜約會照片，男友真面目曝光。

崔俊熙上傳照片，配文寫下：「吃了漢堡和提拉米蘇，買了餐具，還買了毛毯，就像是開始戀愛一樣。」更俏皮表示「你就是那個總是在我的貼文下留言，然後惹麻煩的人嗎？」

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崔俊熙上傳和男友約會照，閃瞎眾人。（翻攝自IG）

照片中崔俊熙打扮休閒，和男友走在巷弄間，兩人放閃拍照，手挽手散步，飄出粉紅泡泡。韓媒報導，崔俊熙曾和紅斑性狼瘡奮戰，體重胖到96公斤，最近拍攝個人寫真，並在IG透露減重至41.9公斤，引發網友關注。

原先崔俊熙於2022年進軍演藝圈，不過現已解約，目前透過活躍於SNS平台，去年8月以時尚模特兒出道，今年2月登上首爾時裝週伸展台，整個人煥然一新。

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