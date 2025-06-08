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（影）饅頭媽開箱老爸「岳哥」豪宅 爆料將有第8孫

網紅饅頭媽的家世背景驚人，老爸竟是彰化有名生技公司負責人。（翻攝自IG）網紅饅頭媽的家世背景驚人，老爸竟是彰化有名生技公司負責人。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯日前衰捲小三風波，也讓人好奇在IG擁有45萬粉絲的她，到底是什麼來頭？原來她爸爸林佐岳是彰化赫赫有名的生技公司負責人，繼母則是「戲劇一姊」陳小菁，近日饅頭媽更開箱自己從小住到大的家。

饅頭媽（前）親密喊爸爸林佐岳「岳哥」。（翻攝自臉書）饅頭媽（前）親密喊爸爸林佐岳「岳哥」。（翻攝自臉書）

饅頭媽親密地喊自己爸爸「岳哥」，並帶領大家看看岳哥的豪宅，一進門就停著一輛白色勞斯萊斯，進屋後有大魚箱飼養銀龍魚、可唱卡拉OK的客廳、搭配金天鵝水龍頭的超大浴缸，饅頭媽還透露，原本爸爸想在家裡裝一部電梯，這樣上下樓就不必爬樓梯。岳哥還清空一個房間，此時饅頭媽神秘兮兮地說：「現在要有第八個孫子」。

相關新聞：網紅饅頭媽親上火線澄清 堅決否認介入他人感情

饅頭媽展示林佐岳家裡的超大浴缸。（翻攝自臉書）饅頭媽展示林佐岳家裡的超大浴缸。（翻攝自臉書）

不僅房子大，饅頭媽更介紹這幢豪宅有室外游泳池，甚至還飼養了羊。岳哥說這幢房子的綽號叫「小姨子家」，原來建商打造這間別墅都是用來養小三，而此處的住戶裡十有八九都想養小三。

饅頭媽介紹自己從小到大生長的家，豪華浴缸搭配金天鵝水龍頭。（翻攝自臉書）饅頭媽介紹自己從小到大生長的家，豪華浴缸搭配金天鵝水龍頭。（翻攝自臉書）

岳哥不僅是生技公司負責人，還是《戲說台灣》製作人、餐廳負責人，過去岳哥的勞斯萊斯被機車騎士撞上，岳哥擔心機車騎士賠不起，大氣說：「我的車有全險，人沒事最重要」未向騎士求償。

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