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大蛇丸遭捏造假人設！只有「152公斤」是真的

大蛇丸遭盜圖冒用假身分。（翻攝自IG）大蛇丸遭盜圖冒用假身分。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百萬訂閱YouTuber大蛇丸近日遇上「被冒名」事件，有詐騙集團盜用他的照片，製作假身分資料在網路上流傳，沒想到他一看內容，發現唯一沒被捏造的，竟然是自己的體重「152公斤」，讓他哭笑不得。

大蛇丸透露，最近陸續收到不少網友私訊，告知他的照片被用來當詐騙素材，他也特別公開對方偽造的資料畫面。從截圖來看，整份簡體字製作的假資料包括姓名、年齡、身高、職業、年收等一應俱全，還貼出車子、房子的照片，看起來包裝得有模有樣，但實際上全是假的，只有體重這個數字是真實的。

大蛇丸遭盜圖用假人設，唯獨體重沒變。（翻攝自IG）大蛇丸遭盜圖用假人設，唯獨體重沒變。（翻攝自IG）

大蛇丸趕緊發文澄清：「謝謝各位一直提醒我被盜圖了～希望不要有人受騙上當的同時，我就想問一下都有心要騙了，為什麼體重不騙一下？」他也提醒大家，網路上各種訊息真假難辨，遇到陌生帳號或過度包裝的內容時，一定要多加查證，別讓有心人士有機可乘。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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