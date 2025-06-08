林予晞北大學碩士畢業！論文沒寫完「被宣告長大」 開機打電玩慶祝

林予晞從台北大學社會學系碩士在職專班畢業。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕林予晞在社群分享穿碩士服的畢業照，喜曝從台北大學社會學系碩士在職專班畢業。雖然學位已到手，但她仍與碩士論文奮戰，她感慨說：「碩論還沒寫完，學分還沒修完，但就畢業了。生命總是這樣，心知肚明自己根本沒長完全，世界卻幫你宣告你已經長大。」

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林予晞曾透露，2年前演完影集《死了一個娛樂女記者之後》「劉知君」一角後，決定報考台北大學社會學系碩士在職專班，並選定論文題目為「女演員在親密戲的情緒勞動協商」，希望透過社會學知識，更深入剖析角色，並更理解女演員在社會結構中的情緒付出脈絡，她不禁感嘆：「劉知君真的是把我鞭策得很好啊！」

林予晞從台北大學社會學系碩士在職專班畢業。（翻攝自臉書）

在繁忙的演藝事業中，林予晞硬擠出時間求學，她過去曾分享一邊拍戲一邊趕報告的辛酸，如今順利取得碩士學位，她開心喊：「cc碩士畢業了！！！」有網友留言賀喜，不忘詢問：「可以打電玩了是嗎？」林予晞看到後，幽默回：「你怎麼知道！我已經在開機了。」

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