侯佩岑想當Rapper？ 《浪姐6》落幕立刻在線找工作

侯佩岑在《浪姐6》順利成團，激動落淚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播侯佩岑昨（7）晚才在《乘風2025》（浪姐6）總決賽中順利成團，擠進最後10明乘風席位，她激動得掉下眼淚。中國網友也非常欣賞侯佩岑在節目中展現出的高EQ，還認為她從原本死板的主播變得愈來愈有綜藝感。令人訝異的是，侯佩岑這頭才結束《浪姐6》的工作，立刻上線求職，還說「接廣告、綜藝也可以，我也可以慢慢的饒舌」。

侯佩岑在線替自己找工作，還說當Rapper也可以。（翻攝自IG）

近年將事業重心放在中國的侯佩岑，竟然上線推銷自己「我真的很感謝大家幫我找工作，我今年47歲，身高1米64，我曾經播報過新聞，有演過1、2部戲，接廣告、綜藝也可以，我也可以慢慢的饒舌」。不少人都發現過去被稱為「甜心主播」的侯佩岑，真的深耕中國市場，遣詞用字也越來越中國化，也有人笑問：「侯主播很缺錢嗎？」竟然才剛結束浪姐就急著找工作。

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侯佩岑從南加州大學畢業，擁有優秀的雙語能力。（翻攝自IG）

從南加州大學畢業的侯佩岑，擁有優秀的雙語能力，相較於先前《歌手2025》的串場主持人面對外國選手支支吾吾的窘境，很多人都認為侯佩岑當《歌手2025》的串場主持人一定可以得心應手。

侯佩岑從來不覺得自己會站在舞台上，聽見有人叫她的名字。（翻攝自IG）

侯佩岑聽到有人建議她當《歌手2025》串場主持人，也表現得興致勃勃的樣子。此次侯佩岑成功在《浪姐6》順利成團，哽咽說：我真的沒有想到，有一天我會在這個舞台上，然後成團，我真的很謝謝這個節目，我覺得不會再有這樣子的環境、這樣子的舞台、這樣子的觀眾，讓我們每個人被看見。

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侯佩岑更感動地說「在我47歲這一年，我從來不覺得我會站在舞台上，聽見有人叫我的名字」此時台下觀眾紛紛高呼侯佩岑的名字，她激動說：「我聽見了，謝謝」。

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