挨酸現任不如前夫 陳子玄不解回擊：這樣的心態出於什麼？

面對網友直言前任比較帥，陳子玄正面回應。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾因《世間情》中的「金佩芳」打開知名度的台劇女星陳子玄，近來分享與現任丈夫江國瑋的甜蜜合照，原本只是日常放閃，卻意外引來部分網友冷嘲熱諷，甚至有人留言「前夫陳麒凱比較帥」，讓她忍不住透過限時動態發聲反擊。

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陳子玄正面發聲，直言：「這樣的心態到底是出於什麼？」她坦言，每當分享與江國瑋的日常點滴，總會招來不必要的批評，雖然有不少網友為他們送上祝福，但負面聲音始終如影隨形。有些人老愛緊抓著過去不放，或對未來妄加揣測，讓她不禁質疑：「那些早已無法改變的，或根本尚未發生的事，究竟值得拿出來說嘴嗎？」

陳子玄珍惜眼前幸福，請酸民不想看就繞道。（翻攝自IG）

陳子玄表示比起翻舊帳，更想珍惜眼前所擁有，她也強調，如果有人對她的分享感到反感，不必強迫自己停留觀看，「請別勉強自己停留，希望大家都能用友善的眼光，看待別人的幸福。」

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