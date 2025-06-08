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味全龍三本柱暈了 權喜原、李多慧進醫院啦

味全龍啦啦隊「韓籍三本柱」權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（本報資料照，記者陳逸寬攝）味全龍啦啦隊「韓籍三本柱」權喜原（左起）、李多慧、金娜妍。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕味全龍啦啦隊員當中人氣相當高的「韓籍三本柱」李多慧、權喜原、金娜妍人氣超旺，也各自擁有自己的死忠粉絲。近期台灣進入梅雨季，天氣又熱又濕，遠從韓國到台灣工作的三本柱也無法抵抗這樣的氣候，權喜原應援熱翻，李多慧貼心在她額頭貼上降溫貼布，應援後權喜原身體不適早退送醫。身為「小龍女」隊長的李多慧雖然來台灣的時間比較長，也因為感冒頭暈上醫院報到。

因為天氣太悶熱，李多慧貼心幫權喜原在額頭上貼了降溫貼布。（翻攝自Threads）因為天氣太悶熱，李多慧貼心幫權喜原在額頭上貼了降溫貼布。（翻攝自Threads）

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權喜原人氣超旺，被封為「怪物新人」，還勇奪韓國論壇人氣票選啦啦隊女神第一名。權喜原人氣超旺，被封為「怪物新人」，還勇奪韓國論壇人氣票選啦啦隊女神第一名。

在台灣人氣超高的啦啦隊女神權喜原因為長相跟偶像團體「IVE」成員張員瑛有幾分神似，被封為「怪物新人」，還勇奪韓國論壇人氣票選啦啦隊女神第一名。台灣悶熱又潮溼的天氣，讓權喜原相當不適應，甚至因此中暑。

李多慧在台灣人氣超旺，是人氣啦啦隊女神。（翻攝自IG）李多慧在台灣人氣超旺，是人氣啦啦隊女神。（翻攝自IG）

非常活躍的李多慧除了啦啦隊工作之外，也在台灣接了許多節目和代言，她雖然來台時間比較長，但也因為天氣多變而感冒，在社群上說自己頭很暈「一整天都像坐在船上一樣頭暈頭痛」。

李多慧近日感冒在社群發文表示自己頭痛、頭暈。（翻攝自IG）李多慧近日感冒在社群發文表示自己頭痛、頭暈。（翻攝自IG）

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