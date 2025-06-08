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NONO性侵判刑2年6月！歌后老婆朱海君為她露面了

金曲歌后朱海君是鳳飛飛粉絲。（鳳飛飛故事館提供）金曲歌后朱海君是鳳飛飛粉絲。（鳳飛飛故事館提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后朱海君昨天擔任《盤過思念的山》鳳飛飛金曲「祝你幸福」講唱會導聆人，她分享人生中第一首鳳飛飛是《松林的低語》，那也是林青霞主演瓊瑤電影《我是一片雲》的插曲，「我對這首歌特別有感覺，因為它含蓄而內斂的溫柔，輕輕低喚著彼此的愛戀。」特別對這首歌有深刻的感受。

朱海君因老公NONO被控性侵案，連帶演藝事業大受影響，這2年來幾乎消失幕前。NONO的案件經士林地院審理1年，日前宣判其中1次強制性交未遂有罪，判處2年6月有期徒刑。對此，朱海君仍未回應，持續低調地工作扛家計。

因為是鳳飛飛粉絲，所以朱海君決心接下這份工作，透露朱媽媽也是鐵粉，形容媽媽心目中唯一的偶像只有鳳飛飛，「就是那像台北101一樣崇高的鳳姐！」還分享她們母女迷鳳飛飛的小趣事，憶及小時要參加歌唱比賽，媽媽為她打扮，「我就在店裡的鏡子前，戴著帽子，唱起了鳳姐那段很經典的歌詞。唱到《好好愛我》兩句，還有經典的口頭禪～感謝您。」媽媽看著她卻說：「妹妹，媽媽覺得你戴帽子不好看，我們還是綁辮子就好了。」於是活生生打破朱海君戴帽子上台的念頭，「小鳳飛飛」夢碎。

金曲歌后朱海君是鳳飛飛粉絲。（鳳飛飛故事館提供）金曲歌后朱海君是鳳飛飛粉絲。（鳳飛飛故事館提供）

朱海君表示媽媽任何時候都在哼鳳飛飛，「無論洗衣服、煮菜、洗澡、坐車、騎摩托車，甚至睡前，都在唱鳳姐的歌給我們全家聽。」又感性說，《我是一片雲》是她小時候的搖籃曲。「無論我那時多大，媽媽總喜歡在我旁邊唱著《我是一片雲》，哄著我和姊姊、妹妹入睡。」這些畫面和氣味至今都還在朱海君腦海中不曾忘記，當她接下鳳飛飛金曲講唱會系列活動時，「我媽比誰都還要興奮。」

朱海君義不容辭接下鳳飛飛《盤過思念的山》系列活動與歌唱比賽評審。比賽設有兒少組、社會組及樂齡組，總獎金高達新臺幣20萬元，另設最佳台風獎、最佳造型獎等豐富獎項。報名時間自2025年6月1日起至7月10日，歡迎踴躍報名。專線02-27067999、報名連結：https://reurl.cc/j9479p

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