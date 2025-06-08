胡瓜慶66歲願望曝！籃籃邀〈中國老總〉原唱驚喜現身

胡瓜長年資助十方啟能中心，小朋友們特地現身幫他慶生。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視每週日晚上八點播出的《綜藝大集合》，日前來到台中外埔義虎堂虎爺廟錄影。節目一開始，胡瓜長年資助的十方啟能中心的小朋友們特地現身，為即將生日的「榮譽校長」胡瓜獻上驚喜，現場氣氛溫馨感人。

胡瓜感動之餘也藉此呼籲，希望大家多多幫助這些孩子，讓弱勢群體逐步融入社會。他笑說：「這十幾天平均一天三個蛋糕慶生，真的太多了。拜託大家不要再送禮物，可以把心意轉為捐款給慈善團體！」

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網路熱門歌曲《中國老總》的原唱現身表演。（民視提供）

除此之外，籃籃也驚喜登場，特別邀請到網路熱門歌曲〈中國老總〉的原唱現身表演，讓錄影現場宛如夜總會，氣氛嗨到最高點。胡瓜為了感謝眾人用心，準備了生日限定遊戲「驚喜66」讓大家挑戰，主持群們原以為這次仍無緣獎金，沒想到最後由佩德羅翻出兩個6，成功拿下獎金，意外爆冷！

接著登場的是經典單元「頭好撞撞」，這回推出全新「男女混合擂台賽」。由於女生奪冠難度高，胡瓜特地宣布：「如果女生贏了，獎金加碼！」讓現場氣氛再度升溫。籃籃為了搶下好成績，誓言直接「咬破氣球」，雖然最終沒成功，但氣球上留下「努力的痕跡」，胡瓜笑說：「小心會得狂犬病！」引發現場爆笑。

胡瓜歡慶66歲生日，笑稱每天切三個蛋糕。（民視提供）

比賽中，亦凱持續衛冕，直到一位靦腆害羞的女觀眾登場。沒想到哨音一響，她瞬間爆發力十足、1.94秒內成功撞破氣球，淘汰亦凱奪下冠軍與獎金！

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