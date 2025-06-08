87歲國民奶奶驚傳想離婚！金英玉曝「財產分配」：我要拿8成

金英玉在節目上透露，真的想要一個人好好過生活。（翻攝自MBN）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕87歲韓國「國民奶奶」金英玉在昨天（7日）節目上語出驚人，稱想要一個人好好過餘生，並詢問該如何分配財產。她的發言究竟只是玩笑還是來真的，後續發展受到矚目。

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金英玉在1960年與主播金永吉結婚，結婚長達65年，她最近在節目上詢問：「結婚60多年了，如果要『黃昏離婚』，財產會怎麼分配？」此話一出，掀起現場嘉賓的笑聲，而金英玉則回應：「為什麼要笑？這很嚴肅，我現在真的想要一個人待著，平靜的獨自度過餘生。」

金英玉認為，如果離婚財產分配，她要拿8、丈夫拿2。（翻攝自MBN）

提到夫妻離婚財產分配可能是5比5時，金英玉似乎感覺到有些不公平，直言：「應該要2比8吧，丈夫是2，我是8。」離婚律師則稱，如果像是金英玉對財產有比較大的貢獻，財產2、8分，建議金英玉可以去接受諮詢。

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