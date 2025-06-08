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演反派壓力大！八點檔女星「割針眼」痛爆 上戲靠「百層遮瑕」救場

徐千京在《好運來》飾演心機千金，為愛不顧一切。（民視提供）徐千京在《好運來》飾演心機千金，為愛不顧一切。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京在民視八點檔《好運來》飾演反派王燦的驕縱千金，角色「陳千晶」為了曾子益不惜當小三，做出許多違背良心之事，讓觀眾恨得牙癢癢。近期她戲分吃重，壓力大、睡眠時間變少，導致免疫力下降，左眼長了針眼，日前到醫院動手術，讓她直喊：「真的超級痛！」

徐千京拍戲勞累、睡眠少，導致免疫力下降，左眼長了針眼。（民視提供）徐千京拍戲勞累、睡眠少，導致免疫力下降，左眼長了針眼。（民視提供）

徐千京拍戲勞累、睡眠少，導致免疫力下降，左眼長了針眼。（民視提供）徐千京拍戲勞累、睡眠少，導致免疫力下降，左眼長了針眼。（民視提供）

徐千京日前在限時動態曬出眼睛包著紗布的照片，語帶哀怨說：「針眼長得太深，只能用割的，醫生一劃下去，發現長了兩顆，真的超痛！」她透露，一開始試著用妝容蓋住，但第4天眼瞼腫塊突然變大。就醫時醫生告訴她：「這顆目前還沒成熟，現在處理可能很快會復發。」但因實在太腫脹，她還是請醫生直接動手術清除。

徐千京割完針眼後，有稍微消腫。（翻攝自Instagram）徐千京割完針眼後，有稍微消腫。（翻攝自Instagram）

徐千京以遮瑕、濾鏡遮住紅腫的眼睛。（翻攝自Instagram）徐千京以遮瑕、濾鏡遮住紅腫的眼睛。（翻攝自Instagram）

徐千京表示，術後只能持續吃消炎藥、點眼藥水，努力防止針眼復發。但由於還要拍戲，她打趣說：「只能蓋100層遮瑕，加上100萬層濾鏡，才終於把發炎的針眼蓋起來，這幾集的眼睛都會這麼腫。」所幸目前尚未影響劇組拍攝進度。

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