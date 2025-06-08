朴圭瑛拒爆雷《魷魚遊戲3》 「Netflix女兒」晉升紅毯美人
朴圭瑛（左）赴港出席活動，和《魷魚遊戲2》「姜霞」形象差很大。（翻攝自IG、Netflix提供）
張宇嫺／核稿編輯
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星朴圭瑛參與《魷魚遊戲》系列人氣攀升，她今年1月不慎在社群疑似「爆雷」第三季劇情，後來秒刪，卻已被廣大網友截圖流傳；她近日赴香港出席珠寶活動，換上黑色露肩連身禮服，獲讚優雅美麗，和戲中狼狽模樣差很大。
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朴圭瑛在《魷魚遊戲2》飾演11號士兵「姜霞」，因應劇情需要，臉上從未展現笑容，不過這次赴港，韓媒大讚她外貌變得更加亮麗，性感動人。
朴圭瑛變身紅毯美人。（翻攝自IG）
至於《魷魚遊戲3》將在6月27日上線，港媒問到劇情發展，朴圭瑛堅持不劇透，表示「大家看了自然就知道」，分享過去演過很多角色，印象最深就是姜霞，開心說能參與其中，意義重大。
過去朴圭瑛拍過《Sweet Home》、《絕世網紅》等，堪稱「Netflix的女兒」，又因角色多變，被粉絲譽為「變色龍演員」；她說「內心有很多不同的自己，包括搞笑、安靜等各種面向，有必要時會拿出那一面詮釋角色。」
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