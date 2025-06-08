東區髮廊曬監視器畫面 林千又發飆現場全曝光

林千又在台北東區髮廊消費經驗不愉快，引起糾紛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「納豆」林郁智前女友林千又近日與台北市東區髮廊爆出糾紛，甚至脫口飆粗話，髮廊為維護權益在社群發出長達5千字的文章，並附上林千又爭執當下監視器畫面，還原當天狀況。

髮廊在社群發文還原事實並表示，林千又於4月28日預約下午3點洗頭髮，當天店家忙碌，她抵達髮廊的時間為下午3點10分，稍微遲到了一會兒，加上林千又是第一次到店消費，櫃台人員接待後，請她填寫了一些資料，並通知技術員準備，在穿上客袍的時候，髮廊注意到林千又穿了一雙拖鞋，所以隨口問了她是否住在附近，林千又則表示因為當日是輕鬆行程，所以才選擇穿這雙鞋子，林千又在對話中也強調自己穿的不是拖鞋，是國際精品品牌。髮廊再三強調絕對沒有冷言冷語、高高在上的態度，對於「你怎麼穿拖鞋」其實只是想進行友善對話，並非輕蔑直問，或許這句話讓林千又感覺被冒犯，但接待人員只是想輕鬆閒聊。

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店家公布林千又爭執當下影像。（翻攝自臉書）

林千又入座後，反映沖水區燈太刺眼，讓她很不舒服，技術員表示願意幫忙安排另一處較舒服的位置，更安排另一位技術員為林千又進行吹乾，但她仍不滿，向技術員要吹風機，開始自己動手更斥責設計師始終沒出現進行洗髮及吹風服務。

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眼見林千又怒火大發櫃台趕緊向她說明髮廊洗髮服務流程，並解釋造型收尾部分會由設計師親自完成。林千又直呼：你們是專業，你不會叫設計師自己來確認乾了嗎？沒看過這樣的店家。之後她又高分貝堅持要求設計師確認她的頭髮吹乾了沒，櫃台趕緊安排技術員確認林千又頭髮是否吹乾，林千又發現不是設計師，大聲回覆：不要吹了！已經吹乾了！我現在是要造型…。

林千又也在自己的限時動態表達此次消費的不愉快經驗。（翻攝自IG）

之後髮廊並未收取林千又該次洗髮費用，但也決定不再提供任何服務。林千又離去時將消費費用放在櫃台，但店家退回並道歉，此時衝突再起，林千又更打斷櫃台，怒嗆：我準時設計師也不會準時幫我洗頭髮，因為設計師在染頭髮。髮廊想要盡快送走林千又時，她大爆炸怒罵：我他X的，穿的不是拖鞋。眼見爭執愈發愈烈，最後便報警，報警時林千又還怒嗆：你要報警現在報呀！誰理你呀！

髮廊報警時，氣呼呼的林千又已離開現場，消息也上了新聞。林千又表示自己不滿的是店家的設計師一次服務4位顧客，讓她感到過程不積極，還自己吹頭髮，要付錢給髮廊也遭拒絕。

髮廊則無奈說，會將監視器畫面提供給警方，一切證據都有，肯定告到底。

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