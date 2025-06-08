晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全智賢老公爆「投資失利」慘賠3億 遊戲公司股價暴跌

全智賢老公崔俊赫傳出投資失利慘賠。（翻攝自X）全智賢老公崔俊赫傳出投資失利慘賠。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神全智賢近日赴澳門出席活動，韓媒卻傳出她的富三代老公崔俊赫投資失利，投資韓國遊戲發行商WEMADE股票失利，慘賠至少145億韓幣（約台幣3.1億元）。

韓媒報導，崔俊赫擔任Alpha Asset Management公司CEO，重金投資WEMIX加密貨幣的發行商WEMADE，據報導，崔俊赫砸350億韓幣（約台幣7.7億元）購入WEMADE股票，但該公司因旗下加密幣WEMIXl遭停牌，導致股價暴跌。

相關新聞：獨缺秀智！Miss A隊長Min結婚 王霏霏孟佳飛韓國齊聚

WEMIX於2月28日遭到網路駭客攻擊，但WEMADE直到3月3日才公開此事件，挨批公司行事不透明，網路安全遭質疑，更引發許多股民不滿。

事實上，Alpha Asset Management在韓國及國際上享負盛名，豈料這次投資失準，WEMADE發行的虛擬幣WEMIXl蒸發至少90億韓幣（約台幣1.9億元）。

全智賢老公崔俊赫傳出投資失利慘賠。（翻攝自X）全智賢老公崔俊赫傳出投資失利慘賠。（翻攝自X）

全智賢和老公崔俊赫結婚13年，崔俊赫為韓國國寶級服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子，是名符其實的高富帥，家世顯赫。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中