全智賢老公爆「投資失利」慘賠3億 遊戲公司股價暴跌

全智賢老公崔俊赫傳出投資失利慘賠。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女神全智賢近日赴澳門出席活動，韓媒卻傳出她的富三代老公崔俊赫投資失利，投資韓國遊戲發行商WEMADE股票失利，慘賠至少145億韓幣（約台幣3.1億元）。

韓媒報導，崔俊赫擔任Alpha Asset Management公司CEO，重金投資WEMIX加密貨幣的發行商WEMADE，據報導，崔俊赫砸350億韓幣（約台幣7.7億元）購入WEMADE股票，但該公司因旗下加密幣WEMIXl遭停牌，導致股價暴跌。

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WEMIX於2月28日遭到網路駭客攻擊，但WEMADE直到3月3日才公開此事件，挨批公司行事不透明，網路安全遭質疑，更引發許多股民不滿。

事實上，Alpha Asset Management在韓國及國際上享負盛名，豈料這次投資失準，WEMADE發行的虛擬幣WEMIXl蒸發至少90億韓幣（約台幣1.9億元）。

全智賢老公崔俊赫傳出投資失利慘賠。（翻攝自X）

全智賢和老公崔俊赫結婚13年，崔俊赫為韓國國寶級服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子，是名符其實的高富帥，家世顯赫。

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