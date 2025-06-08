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吳彥祖偽裝街頭攝影師 一摘口罩路人全嚇壞：真的本尊？

民眾看到吳彥祖本尊，嚇得摀嘴彎腰。（翻攝自抖音）民眾看到吳彥祖本尊，嚇得摀嘴彎腰。（翻攝自抖音）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許多網友會自稱是台北吳彥祖、新莊吳彥祖等等，沒想到真的有民眾在路上遇到正版吳彥祖。最近吳彥祖不但開課教英文，更積極透過抖音、微博等平台與網友互動，他偽裝成攝影師街拍，到處搭訕路人，摘下口罩那瞬間嚇壞許多網友。

吳彥祖在5月底於抖音平台發出影片，他化身攝影師找路人街拍，不過因為戴著口罩，嚇跑不少人。一對情侶大方讓吳彥祖拍照，最後吳彥祖表示「可以放在我個人帳號嗎？」結果情侶檔一看，發現竟然是吳彥祖的帳號，讓情侶檔趕緊要合照。

吳彥祖摘下口罩，嚇壞民眾。（翻攝自抖音）吳彥祖摘下口罩，嚇壞民眾。（翻攝自抖音）

另一名女子表示：「怎麼可能是吳彥祖啊？」結果吳彥祖摘下口罩，女子瞬間摀嘴蹲下，瞪大眼睛驚呼「真的是！」另一名女子則是看到吳彥祖本尊，立刻詢問「我可以跟你拍照嗎！」激動不已。

吳彥祖自虧老頭，被網友說「才不是」。（翻攝自微博）吳彥祖自虧老頭，被網友說「才不是」。（翻攝自微博）

吳彥祖最近不但分享帶著女兒追韓團的日常，還發文PO出自己在商場的長椅上自拍的照片，寫著「我以前總是好奇，那些老頭子們為什麼總是坐在商場的長椅上，現在我就是他們。我的快樂天地。」不過網友一看貼文，紛紛表示，「你是帥哥不是老頭」、「你個糟老頭子帥得很」、「彥祖啊，你不是老頭啊」。

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