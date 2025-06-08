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娛樂 最新消息

《新說唱2025》強勢回歸！黃子韜卡詞笑場 自嘲裝帥失敗

黃子韜表示今年要顛覆過往。（愛奇藝提供）黃子韜表示今年要顛覆過往。（愛奇藝提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《新說唱2025》7日首播即衝上全站熱播榜第四、綜藝榜冠軍，證明節目魅力依舊。本季製作人陣容堅強，包括黃子韜、萬妮達、TizzyT、Capper、嚴浩翔，節目以「哈圈洗牌」為主題，力圖打破舊有規則。黃子韜一開場便表示：今年要顛覆過往，卻在說出「黃金說唱大魔王」時卡詞笑場，自嘲：「想裝帥又想搞笑，結果都沒做到。」但帥氣推墨鏡問觀眾：「還是帥的吧？」

TizzyT擔任《新說唱2025》製作人。（愛奇藝提供）TizzyT擔任《新說唱2025》製作人。（愛奇藝提供）

本季加入的黃金說唱大魔王共11人，包括白景屹、黃旭、李佳隆、Melo、那吾克熱等實力派前輩，將迎戰200位新血選手。其中，Yamy郭穎暌違8年回歸，帶來粵語rap〈0763〉，自信喊話：「我不懂風格你非要問，就是Yamy郭穎的風格。」點燃現場氣氛。她曾在《創造101》展現優異實力，是火箭少女101成員之一，這次再站說唱舞台，話題滿點。

《新說唱2025》強勢回歸！黃子韜卡詞笑場 自嘲裝帥失敗萬妮達擔任《新說唱2025》製作人。（愛奇藝提供）

李大奔以〈MAMA〉開場，三句不離「媽媽」，引發觀眾共鳴；PSY.P的〈G Wagon〉前奏一響，全場起立！黃子韜大讚「這個帥」，還感嘆自己老了，寫不出這種歌，TizzyT鼓勵他：「來這一趟就有了。」Capper則補刀笑說黃子韜的〈2025 diss freestyle〉也是滿嗆的，黃子韜則尷尬笑稱：「那是我宣洩情緒啦！」

Capper擔任《新說唱2025》製作人。（愛奇藝提供）Capper擔任《新說唱2025》製作人。（愛奇藝提供）

海選中，曾參加2024賽季的台灣選手God Øne再度挑戰，卻未進入「白銀實力」名單，引發爭議。許多選手對名單安排表達不滿，認為標準模糊、不夠公平，也讓節目話題性更上一層。嚴浩翔表示今年希望看見更多新面孔與聲音，願為選手打開更多可能；Capper身為從選手晉升製作人的例子，勉勵大家「哈圈洗牌正當時」，要堅持夢想。TizzyT則提醒選手「要保持飢餓感」，才能在《新說唱2025》這個舞台發光發熱。

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