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憲哥名字真好用！鹿希派臉皮厚「用爸爸名氣保護自己」

左起為主持人巴鈺、鹿希派、徐新洋、余祥銓、焦曼婷、曾國城。（緯來綜合提供）左起為主持人巴鈺、鹿希派、徐新洋、余祥銓、焦曼婷、曾國城。（緯來綜合提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕星二代余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷，為宣傳《星二代很忙內》，上《女王大人》暢聊四人闖蕩星途的賣命過程。四人被問到如果重來是否還想當星二代，答案截然不同，鹿希派坦言過去因為爸爸吳宗憲的高知名度而困擾，如今開始經營副業才轉念發現：「憲哥的名字真好用！」

余祥銓曾因星二代身分被放大檢視。（緯來綜合提供）余祥銓曾因星二代身分被放大檢視。（緯來綜合提供）

焦曼婷想與爸爸焦恩俊同台演出。（緯來綜合提供）焦曼婷想與爸爸焦恩俊同台演出。（緯來綜合提供）

被問到「如果可以投胎重來，還會想當星二代嗎？」徐新洋與鹿希派皆選擇「會」，倒是余祥銓與焦曼婷選擇「不會」。余祥銓回憶，早年留學返台過暑假時因貪玩闖禍，媒體大肆報導後開始過著被狗仔全天候緊盯的日子，「只要亂停車、亂丟煙蒂等犯錯行為，就會被放大檢視，真的很痛苦。」焦曼婷則道出內心的遺憾，爸爸焦恩俊因長年忙於拍戲，無法陪伴她的童年，「我常覺得，爸爸不是我一個人的。」

對徐新洋而言，身為星二代的助力遠遠大於阻力。（緯來綜合提供）對徐新洋而言，身為星二代的助力遠遠大於阻力。（緯來綜合提供）

焦曼婷坦言，她成為演員是為了更靠近爸爸的世界，她將與爸爸同台演出列入人生清單，期待有一天能在鏡頭前以演員身分與父親並肩，讓他感到驕傲。相較於焦曼婷，在滿滿陪伴下成長的徐新洋則表示，在他眼裡從沒有感受到爸爸徐乃麟是個明星，反倒是現在開始主持節目後，徐乃麟會分享闖蕩演藝圈的人生經歷，傳授給他主持的小撇步，對他而言身為星二代的助力遠遠大於阻力。

鹿希派曾因爸爸吳宗憲的高知名度感到困擾。（緯來綜合提供）鹿希派曾因爸爸吳宗憲的高知名度感到困擾。（緯來綜合提供）

鹿希派則坦言，剛出道做嘻哈音樂時，因爸爸吳宗憲的高知名度感到困擾，然而隨著參與實境節目、經營餐飲副業，他才驚覺：「憲哥的名字真好用！」他也笑說自己談生意比上節目臉皮還厚，「現在反而會用爸爸的名氣來保護自己。」

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