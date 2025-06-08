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「最強綠葉」洪毛副業插旗台南 八點檔男女神力挺站台

洪毛投入車用音響市場多年，於台南展店。（民視提供）洪毛投入車用音響市場多年，於台南展店。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕洪毛在演藝圈打滾多年，有「最強綠葉」稱號，近期民視八點檔《好運來》飾演中醫師「歐陽輝」，幽默、自然的演出，受到不少觀眾喜愛。他戲裡是溫暖可靠的老闆，戲外的他積極發展副業，將多年對車用音響的熱情化為事業能量，繼北部據點後，今（8日）於台南開設全新門市，他開心說：「是夢想的延伸。」

洪毛投入車用音響市場多年，於台南展店。（民視提供）洪毛投入車用音響市場多年，於台南展店。（民視提供）

洪毛投入車用音響市場多年，他不僅親自鑽研技術，更經常親自服務客戶，深受業界肯定。這次選在台南永康區設立新據點，不僅是品牌南下的重要一步，更象徵他對南台灣的感恩回饋。

洪毛（左四）汽車音響店插旗台南，好友江宏恩（左起）、蘇晏霈（左二）、馬國畢（右起）、郭宗祐、賴千合、林柏妤現身力挺。（民視提供）洪毛（左四）汽車音響店插旗台南，好友江宏恩（左起）、蘇晏霈（左二）、馬國畢（右起）、郭宗祐、賴千合、林柏妤現身力挺。（民視提供）

洪毛演藝圈的好友包括蘇晏霈、賴芊合、林柏妤、江宏恩、馬國畢、郭忠祐等多藝人南下力挺，現場星光熠熠。洪毛表示，很多演員好友正在趕拍《好運來》，很謝謝他們在拍攝的空檔搭高鐵南下，為了參與他榮耀的時刻，非常的感恩，「拍戲之餘，我也希望用自己的專業，幫助更多車主享受高品質的音響體驗。這間店不只是事業的新據點，更是夢想的延伸。」

特地南下的蘇晏霈開心說：「很高興能參與洪毛哥哥的開幕記者會。」對她來說，這是演藝圈中一份難得的緣分，她更不忘許願，希望洪毛未來能將事業版圖拓展到她的故鄉高雄。

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